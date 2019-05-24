СК начал проверку после избиения школьницы в Ивановской области

ТАСС, 24 мая. Управление СК РФ по Ивановской области начало проверку после группового избиения школьницы сверстницами в городе Родники. Об этом в пятницу сообщило ведомство на своем сайте.

"Следственным отделом по городу Вичуга СУ СК России по Ивановской области по информации, выявленной в СМИ, организована доследственная проверка по факту избиения подростками сверстницы. По имеющейся информации, в городе Родники между девочками-подростками произошел конфликт, в ходе которого три девочки избили сверстницу", - сообщает СК.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, все участники происшествия уже установлены, это школьники в возрасте примерно 14 лет.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях 21 мая. На видео несколько девочек по голове и животу бьют ногами сверстницу, заставляют ее просить прощение и встать на колени.

О состоянии пострадавшей пока не сообщается. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.