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СК начал проверку после избиения школьницы в Ивановской области

На видео, которое выложили в соцсети 21 мая, несколько девочек бьют ногами сверстницу, заставляют ее просить прощение и встать на колени

ТАСС, 24 мая. Управление СК РФ по Ивановской области начало проверку после группового избиения школьницы сверстницами в городе Родники. Об этом в пятницу сообщило ведомство на своем сайте.

"Следственным отделом по городу Вичуга СУ СК России по Ивановской области по информации, выявленной в СМИ, организована доследственная проверка по факту избиения подростками сверстницы. По имеющейся информации, в городе Родники между девочками-подростками произошел конфликт, в ходе которого три девочки избили сверстницу", - сообщает СК.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону, все участники происшествия уже установлены, это школьники в возрасте примерно 14 лет.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях 21 мая. На видео несколько девочек по голове и животу бьют ногами сверстницу, заставляют ее просить прощение и встать на колени.

О состоянии пострадавшей пока не сообщается. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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