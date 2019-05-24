Росздравнадзор обратился к производителю аппарата лучевой терапии после гибели пациентки

ВОРОНЕЖ, 24 мая. /ТАСС/. Специалисты комиссии Росздравнадзора в пятницу приступили к технической проверке аппарата лучевой терапии в Воронежском онкологическом диспансере, на котором после сбоя погибла 51-летняя женщина. Они связались с компаний-производителем в Чехии, чтобы получить код доступа к электронике аппарата, сообщил в пятницу ТАСС руководитель Росздравнадзора по Воронежской области Владимир Щербаков.

"Идет работа комиссии Росздравнадзора. Вчера они работали с документами, сегодня начали проверку самого аппарата, начали его разбор. Для этого пришлось связаться с поставщиком этого оборудования, заводом-изготовителем в Чехии - наш центральный аппарат уже связался с ним - потому что нужен был код, электронный доступ к этому аппарату. То есть, доступ к его "мозгам", к электронной начинке данного аппарата, чтобы посмотреть, что происходит в центре управления данным прибором", - сказал Щербаков, уточнив, что пока неизвестны сроки окончания проверки.

По данным департамента здравоохранения региона, техническое обслуживание аппарата гамма-терапии Teragam проводилось в онкодиспансере регулярно. "В ноябре 2018 года проверка специалистами Верхне-Донского управления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору нарушений в эксплуатации оборудования не выявила", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В среду в Воронеж по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой прибыла комиссия экспертов Росздравнадзора, в составе которой специалисты Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники и их передвижная лаборатория. Гамма-терапевтический аппарат Teragam, из-за технического сбоя на котором погибла женщина, имеет срок эксплуатации 30 лет.

22 мая около 06:30 мск в Воронежском онкологическом диспансере во время плановой процедуры лучевой терапии погибла 51-летняя женщина, которая лечилась в медучреждении с 2018 года. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительным данным, у чешского гамма-терапевтического аппарата Teragam 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм. Женщину сдавило между столом и аппаратом, из-за чего она скончалась.