Татарстан предложил АСИ разработать универсальную модель прогнозирования мест в детсадах

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 24 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана в пятницу на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Иннополисе презентовали цифровую модель, которая способна оценить потребность в дошкольных учреждениях и правильно спрогнозировать строительство детских садов в республике на ближайшие 10 лет. Проект прошел во второй тур конкурса цифровых решений для регионов Агентства стратегических инициатив (АСИ), сообщили журналистам в Министерстве информатизации и связи Татарстана.

"Проект заключается в прогнозировании и оценке потребности городов и районов Татарстана в детских садах на ближайшие 10 лет на основе больших данных, накопленных в республиканских информационных системах "Электронный детский сад" и "ЗАГС". Разработанная модель позволит использовать алгоритм для правильного адресного планирования строительства детских садов на 10-летнюю перспективу", - говорится в сообщении.

В регионе реализуется программа строительства детских садов, ее ежегодный объем - 7,5 млрд рублей. До 2020 года планируется построить 29 детских садов на более чем 6 тыс. мест.

"При этом имеется очередь из детей, не получивших место в детском саду и ожидающих его продолжительное время. Специалисты Министерства информатизации и связи Татарстана связывают это с отсутствием инструмента для прогноза потребности в детских садах для принятия решения по их строительству там, где это нужно", - пояснили в ведомстве.

Модель будет использовать сведения о текущей очередности на зачисление в детские сады и данные прогноза рождаемости с учетом демографических спадов 1990-х годов и подъемов 2000-х годов. Также система учтет сведения о количестве детей в каждом детсаду, число заявлений на зачисление, количество детей, рожденных в регионе, и женщин репродуктивного возраста.

В феврале этого года АСИ объявило о старте конкурса цифровых решений, который за счет создания и внедрения продуктов, разработанных на основе данных, будет способствовать социально-экономическому развитию регионов. По итогам рассмотрения 146 поступивших из регионов заявок АСИ выбрало и предоставило для голосования экспертам 35 задач из 19 регионов. Конкурс продлится до февраля 2020 года.

"Цифровая экономика"

Проект по цифровому госуправлению является одной из задач национальной программы "Цифровая экономика РФ", которая рассчитана на срок до 2024 года включительно и представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа 2018 года президента России Владимира Путина. Также программа включает проекты по нормативному регулированию цифровой среды, созданию цифровой инфраструктуры, кадрам для цифровой экономики, информационной безопасности, цифровым технологиям. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.