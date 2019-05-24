Старейший город Мурманской области впервые за 10 лет начал обмен школьниками с Финляндией

МУРМАНСК, 24 мая. /ТАСС/. Кола, старейший город в Мурманской области, после 10-летнего перерыва возобновил программу школьного обмена с приграничной коммуной Инари в Финляндии. Об этом в пятницу в кулуарах состоявшегося в Коле заседания Совета северных приграничных муниципалитетов сообщил ТАСС глава администрации района Александр Лихолат.

"Мы возродили программу обмена школьниками, которая не действовала 10 последних лет, теперь взаимные поездки школьников должны стать регулярными", - сказал он.

По его словам, программа обмена призвана помочь школьникам двух приграничных районов Мурманской области и Финляндии глубже узнать жизнь соседей, увидев ее "изнутри". Для этого школьники не просто приезжают с экскурсией - во время визита они живут в семьях, ходят на уроки, посещают секции и кружки. "Это позволяет действительно узнать своих соседей, понять, чем они живут, и наладить крепкую дружбы", - сказал Лихолат.

Обмен первыми группами школьников уже состоялся, в нем приняли участие около 10 школьников. Все финансовые расходы по пребыванию берет на себя принимающая сторона. Школьные обмены организованы в рамках работы Совета северных приграничных муниципалитетов. В эту организацию, созданную в 2005 году для развития сотрудничества между странами, входят представители руководства 15 муниципалитетов - Кольского и Печенгского районов Мурманской области, в также приграничных территорий Финляндии, Швеции и Норвегии.

Еще одним важным результатом работы Лихолат назвал участие членов совета в подготовке заявки по проекту реконструкции автотрассы из Колы в Финляндию. В итоге, как ранее сообщало облправительство, проект получил одобрение с финансированием в сумме €4,5 млн. По словам Лихолата, первый этап работ будет завершен к осени. Помимо реконструкции трассы также будет оборудована автостоянка. "Трасса после ремонта позволит увеличить турпоток между нашими странами", - сказал Лихолат.

Еще одним проектом, начатым советом приграничных муниципалитетов, является создание туристического маршрута из финского поселения Саариселька через Колу в Териберку на берегу Баренцева моря. Сейчас этот проект разрабатывается. Заседание совета состоялось в рамках проходящих в Кольском районе II Дней приграничного сотрудничества.