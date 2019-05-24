Власти Перми пересмотрят порядок приема в первый класс

ПЕРМЬ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Перми планируют пересмотреть порядок приема детей в первый класс после инцидента с занижением проходного балла для мальчиков в гимназии № 4. Об этом журналистам сообщила заместитель главы администрации города Людмила Гаджиева.

"Прикрываясь психолого-педагогической диагностикой, администрации школ, которые реализуют программы повышенного уровня, по сути, проводят отбор детей в первые классы. Это происходит в то время, как по федеральному законодательству учреждения имеют право проводить отбор на программы углубленного изучения только с пятого класса. Пришло время решить эту проблему системно, вариант решения проблемы есть. Если учреждения, которые дают высокое качество образования, реально востребованы, тогда давайте проводить отбор детей в пятый класс, а не в первый", - сказала она.

По словам Гаджиевой, для обсуждения этого вопроса будет создана рабочая группа, в которую войдут руководители образовательных учреждений Перми, сотрудники прокуратуры, представители общественных организаций.