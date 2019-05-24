День пограничника в Москве отметят с участием кавалеристов президентского полка

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. День пограничника 28 мая в Москве отметят большой программой на Поклонной горе с участием кавалерийского почетного эскорта президентского полка. Об этом ТАСС рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В этом году Пограничная служба ФСБ отметит свое 101-летие. Как рассказали в ЦОС, 24 мая делегация руководства, сотрудников Пограничной службы ФСБ России и ветеранов возложат цветы к местам захоронений военачальников-пограничников на Троекуровском и других кладбищах Москвы. 27 мая на Яузской набережной у памятника "Пограничникам Отечества" под эгидой Российского совета ветеранов пограничной службы пройдет торжественный ритуал "Боевой расчет". Основные торжества, посвященные Дню пограничника, состоятся 28 мая.

Утром руководство Пограничной службы ФСБ России и ветераны возложат венки к мемориальному комплексу "Могила Неизвестного Солдата" у Кремлевской стены и цветы к памятнику "Пограничникам Отечества".

С 10:00 до 17:00 для жителей и гостей столицы пройдет целый комплекс культурно-массовых мероприятий в Парке Победы на Поклонной горе.

В них примут участие творческие коллективы Пограничной академии ФСБ РФ, Голицынского и Московского пограничных институтов ФСБ, кавалерийский почетный эскорт президентского полка ФСО России, сотрудники Пограничного кинологического учебного центра ФСБ России, группы демонстрации строевых приемов с оружием, рукопашного боя (сильной школой рукопашного боя славятся вузы Погранслужбы - прим. ТАСС) и силового жонглирования. Вечером в Государственном Кремлевском Дворце состоится праздничный концерт, посвященный Дню пограничника, с участием звезд российской эстрады и артистов Центрального пограничного ансамбля ФСБ России.

Празднование завершится в 22:00 праздничным фейерверком, который можно будет наблюдать в Парке Победы на Поклонной горе, Измайловском парке культуры и отдыха, а также на Лужнецкой набережной столицы.