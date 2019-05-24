Региональные каналы опасаются потери аудитории и собственных программ в цифровом вещании

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Городские и региональные телеканалы, не попадающие в цифровые мультиплексы, о которых рассказали президенту РФ Владимиру Путину на форуме ОНФ в Сочи, опасаются потери аудитории, доходов и возможности делать широкий спектр программ. Решение о врезках для них в сетке решения канала ОТР не решает всех их проблем, и чтобы избежать закрытия, можно попробовать создать для них собственный мультиплекс, сообщили ТАСС представители телеканалов.

Вопрос о выживании городских каналов поднимался на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость". В качестве примера Путину привели Сочи, где местные телеканалы рискуют остаться в аналоге и потеряют зрителя. В других регионах местные каналы констатируют, что переход особенно сильно отразится на небольших телекомпаниях, для которых получить врезку в эфир на "Общественном телевидении России" (ОТР) проблематично. В полной мере такой формат вещания их потребностям не удовлетворяет.

Доходы и программы

Проблему у маленьких городских каналов начинаются из-за отсутствия средств - слишком масштабных вложений требует установка оборудования. Кроме того, получасовые врезки в федеральном ТВ сильно ударят по их текущим доходам, объяснил ТАСС директор телекомпании города Колпашево Томской области Сергей Вихров.

"У нас в неделю своего контента три часа, но мы ретранслируем другой канал, на котором зарабатываем деньги, размещаем рекламу. А в "ОТР" "врезаться" на 30 минут в день - на чем мы будем зарабатывать деньги? Мы работали с 1996 года и нормально себя чувствовали, а сейчас на грани закрытия", - сказал Вихров.

Потери от перехода на цифру уже понес "Первый городской канал" Кирова, который вещает круглосуточно. "Телеканал потерял порядка 15% доходов в сезон, также потеряно около 10% аудитории. Нашему каналу не предложили альтернатив, связанных с вещанием в сетке ОТР. В любом случае, для нас, как самостоятельного канала, это не выход", - сказал ТАСС директор телеканала Михаил Мазуров, пояснив, что врезка может не предусматривать возможностей транслировать рекламу.

Поэтому, пояснил Мазуров, вещание в сетке ОТР не принесет городским и региональным компаниям финансовой выгоды. Более того, информационная политика ОТР позволяет размещать только информационный контент, публицистические и аналитические программы, что не всегда совпадает с содержанием контента, который создает региональная или городская телекомпания.

В Новосибирске, где местный хоккейный клуб "Сибирь" традиционно обладает одним из самых активных и многочисленных в КХЛ сообществ болельщиков, телеканал ОТС транслирует хоккейные матчи. Они привлекают большую аудиторию, но показывать их в эфире другого канала не получится, пояснил директор ОТС Сергей Эклер. По его словам, отказ от трансляций в цифре приведет к тому, что часть новосибирцев лишится возможности смотреть по телевизору хоккейные матчи, которые снимают и комментируют сотрудники канала.

Создание своего мультиплекса

По мнению Сергея Вихрова, при запуске цифрового ТВ необходимо было предусмотреть для городских телекомпаний свой мультиплекс, где те транслировали бы рекламу и зарабатывали деньги на собственные программы. Согласен с ним и генеральный директор омского 12-го канала Артем Серов, который прогнозирует для своей компании потерю большей части аудитории после перехода на "цифру". По его словам, средства на эти цели нужны не такие большие - сопоставимые с годовой стоимостью обслуживания аналоговых передатчиков.

"Затраты там - 30-40 млн рублей, для этого нужно просто купить цифровые передатчики и заменить ими аналоговые. Нам даже новые частоты не нужны, у нас уже есть частоты на аналоговых передатчиках. Просто нужно разрешение, политическая воля, чтобы нам дали разрешение использовать эти частоты на цифровых передатчиках", - сказал руководитель канала.

Действия телеканалов

Несогласные с решением о предоставлении врезки на ОТР региональные телеканалы планируют продолжить обсуждение этого вопроса.

"Будем выносить вопрос в публичную плоскость, обсуждать в различных комитетах Госдумы, рассматривать возможность обращений. Нам предоставили промежуточное решение, мы от него отказываться не собираемся, но в полной мере оно нас не устраивает", - сказал Эклер, который ранее обращался к депутатам Новосибирской области с инициативой попросить на федеральном уровне включения небольших каналов в цифровой мультиплекс.

Не перестает отстаивать право на "цифру" и Калининградская телекомпания "Каскад". "Письма с просьбой о помощи мы отправляем в различные инстанции от губернатора, который в курсе этого вопроса, до федерального министра связи. Беда в том, что если нашего телеканала не будет в цифре, жители региона лишатся местных новостей, а мы - рекламодателей и вынуждены будем закрыться", - сказала ТАСС генеральный директор компании Ольга Волкова.

Переход на цифровое телевещание

Минкомсвязь определила, что отключение аналогового вещания будет проходить в три этапа и завершится 3 июня 2019 года. Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Пользователям телевизоров, которые были приобретены до 2012 года, следует купить приставки DVB T2, а также проверить телеприемники более позднего года выпуска на предмет поддержки данного стандарта.

С запуском сети цифрового вещания россияне бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. В первый мультиплекс входят десять общероссийских обязательных общедоступных телеканалов - Первый канал, "Россия 1", "Матч", НТВ, "Петербург - Пятый канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй - десять обязательных общедоступных телеканалов РЕН ТВ, "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".