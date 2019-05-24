Правительство одобрило проект Ржевского мемориала советскому солдату

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект создания скульптурной композиции для Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области, представленный Министерством культуры России. Распоряжение в пятницу опубликовано на портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минкультуры России согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и белорусской стороной проект Союзного государства "Создание скульптурной композиции для Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области", - говорится в документе.

В соответствии с распоряжением Минкультуры РФ внесет одобренный проект на рассмотрение Совета министров Союзного государства. В сопроводительной справке отмечено, что реализация проекта будет способствовать сохранению памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом и о подвиге бойцов Красной армии, сражавшихся с врагом в районе Ржевско-Вяземского выступа.

Идею установки памятника поддержал президент России Владимир Путин на встрече с министром культуры Владимиром Мединским в ноябре 2018 года. Бронзовую фигуру солдата высотой 25 м возведут на 10-метровом насыпном кургане у деревни Хорошево Ржевского района. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства России и Белоруссии, Минкультуры РФ и правительства Тверской области.

В ноябре 2018 года в основание мемориала заложили первый камень. Финансирование скульптурной части монумента предполагается за счет средств Союзного государства в размере 100 млн рублей, пожертвований граждан и организаций. Всего для реализации проекта необходимо набрать 650 млн рублей, на данный момент собрано более 264 млн рублей. Возведение Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Открытие мемориала намечено на 9 мая 2020 года.