Греф считает, что возвращение в госструктуры для него будет "самым жутким" исходом карьеры

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не намерен возвращаться на работу в государственные структуры. Это был бы самый "жуткий исход" его карьеры, заявил Греф во время пресс-конференции.

"Могу сказать, что я точно себя не вижу ни в каких государственных структурах: в правительстве, министерствах и так далее - это не для меня. Я говорил много раз. Это не является работой моей мечты <...> Я совсем не мечтаю ни на какую государственную должность вернуться. Более того, это для меня самый жуткий исход моей карьеры", - сказал он.

Также глава Сбербанка озвучил сферы, где он видит себя в будущем.

"Где я себя вижу? Много где. В первую очередь - в бизнесе. Второе - мне очень интересное то, что связано со сферой образования. В венчурном предпринимательстве. Это то, чем я занимаюсь с удовольствием. Я уже в таком возрасте, что мне не хочется заниматься тем, что мне не нравится. Я в Сбербанке работаю, потому что мне здесь нравится", - добавил он.