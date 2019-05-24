Власти Петербурга выделят 11 млрд рублей на развитие школ за пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга за пять лет выделят 11 млрд рублей на укрепление материальной и учебной базы в школах, сообщила в пятницу пресс-служба Смольного.

"До конца 2019 года будет введено в строй 13 новых школ, преимущественно, в густонаселенных развивающихся районах. В ближайшие пять лет на укрепление материальной и учебной базы среднего образования город намерен потратить свыше 11 млрд рублей. За этот же период все школы города будут подключены к высокоскоростному интернету", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поставил перед правительством города задачи ускорить строительство новых школ в пешеходной доступности, избавиться от переполненности классов и модернизировать существующие учебные заведения.

В планах властей города также увеличивать с каждым годом будет процент детей, получающих дополнительное образование цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. Также с 1 сентября будет установлена надбавка за классное руководство.

В пятницу в Петербурге прошел "Последний звонок", он прозвучал для 25,5 тыс. выпускников 648 школ Санкт-Петербурга. По данным пресс-службы Смольного, в 2019 году в Петербурге откроется также 25 новых детских садов.