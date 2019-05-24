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В Башкирии проводится проверка после ранения сотрудника колонии

По предварительной информации, один сотрудник случайно выстрелил в ногу другому во время чистки оружия

УФА, 24 мая. /ТАСС/. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Башкирии проводит служебную проверку после ранения сотрудника колонии. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Проводится предварительная проверка по факту инцидента в исправительной колонии города Мелеуз. Предварительно установлено, что один сотрудник случайно выстрелил в ногу другому во время чистки оружия", - сказали в пресс-службе.

Жизни раненного ничего не угрожает, виновник инцидента отстранен от службы на время проверки, добавили в управлении.

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