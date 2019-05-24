Глава ФСВТС заработал за 2018 год 8,874 млн рублей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев задекларировал доход за 2018 год в размере 8,874 млн рублей, его супруга заработала за прошлый год 6,27 млн рублей, следует из данных, размещенных на сайте ведомства.

Первый замглавы ФСВТС Андрей Бойцов заработал в прошлом году 3,602 млн рублей.

Заместители директора федеральной службы Анатолий Пунчук и Михаил Петухов задекларировали доходы за 2018 год в размере 1,838 млн рублей и 3,72 млн рублей соответственно. Еще один замглавы ведомства Владимир Дрожжов заработал за прошлый год 2,56 млн рублей.