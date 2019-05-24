Многодетные и ветераны труда получат льготы на оплату вывоза ТКО в Саратовской области

САРАТОВ, 24 мая. /ТАСС/. Многодетные семьи и ветераны труда получат льготы на оплату вывоза и хранения твердых коммунальных отходов в Саратовской области, соответствующий законопроект внесен в областную думу, говорится в сообщении пресс-службы Министерства социального развития региона.

"В областную думу внесен законопроект о расширении категорий льготников, получающих меры социальной поддержки по позиции "обращение с твердыми коммунальными отходами". Законопроектом предусматривается 30-процентная компенсация понесенных расходов за уплату вывоза и хранения твердых коммунальных отходов для многодетных семей и 50-процентная компенсация - для ветеранов труда Саратовской области", - говорится в сообщении.

В марте этого года областные депутаты уже одобрили подобные льготы для девяти категорий граждан, в том числе для ветеранов военной службы, реабилитированных граждан, лиц, пострадавших от политических репрессий, инвалидов и участников войны, инвалидов боевых действий и приравненных к ним граждан, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны, почетных граждан Саратовской области.

По данным министерства, в случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2019 года, расчет компенсаций начнется в октябре 2019 года, когда будут обобщены оплаченные платежные документы за июль 2019 года. Всего льготами смогут воспользоваться около 100 тыс. человек.