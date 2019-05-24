Военного журналиста Александра Поклада похоронили во Владимире

ВЛАДИМИР, 24 мая. /ТАСС/. Похороны военного журналиста Александра Поклада, умершего 21 мая после продолжительной болезни, прошли во Владимире в пятницу. Об этом ТАСС сообщил его друг Сергей Некрасовский.

"На прощании было около 30 человек, приехали из Москвы его одноклассники, однокашники, коллеги по работе, в том числе редакторы федеральных СМИ", - сообщил собеседник агентства.

Отпевание прошло в Князь-Владимирском храме, после чего Александр Поклад был похоронен на кладбище Улыбышево под Владимиром.

Как сообщалось, российский журналист Александр Поклад, за плечами которого более 50 командировок в горячие точки, умер во вторник во Владимире на 60-м году жизни после продолжительной болезни.

Александр Поклад родился в Москве 5 ноября 1959 года в семье чрезвычайного и полномочного посланника первого класса Бориса Поклада. В 1981 году окончил факультет международной журналистики МГИМО по специальности "журналист-международник", после чего до 1989 года работал референтом в посольстве СССР в Уганде. Вернувшись в Москву, Александр работал редактором, корреспондентом программы "Время" и ТСН, спецкором программы "Итоги", ведущим службы новостей "Радио России", сотрудником пресс-службы президента РФ.

Александр Поклад приобрел известность как военный репортер, побывавший в более чем 50 командировках в горячих точках, в том числе 11 раз ездил в Чечню, освещал военные действия в Абхазии, Танзании, Таджикистане, Ираке.

Во Владимир Александр Поклад переехал в 2010 году, где писал книги, проводил мастер-классы для студентов и публиковал материалы на местном сайте.