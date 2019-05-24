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Медведев пожелал выпускникам школ удачи на экзаменах

Премьер-министр также опубликовал фотографию с торжественной линейки в одной из школ, на которой ребята отпускают в небо воздушные шары

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев обратился ко всем выпускникам российских школ и пожелал им удачи на экзаменах.

"В эти дни в школах по всей России для выпускников звенит последний звонок. Впереди - экзамены. Я желаю всем ребятам удачи", - написал он на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Он также опубликовал фотографию с торжественной линейки в одной из школ, на которой ребята отпускают в небо воздушные шары.

Последние звонки проходят на этой неделе для десятков тысяч учеников школ, гимназий, лицеев и воспитанников кадетских училищ по всей России.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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