В Сиднее прошел традиционный Русский казачий бал

СИДНЕЙ, 24 мая. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Традиционный русский бал, прошедший в Сиднейском Олимпийском парке, собрал более 300 участников - представителей русской общины Австралии и их друзей - австралийцев, интересующихся русской культурой и традициями. Среди почетных гостей вечера были первый секретарь посольства РФ в Австралии Антон Чирва и генеральный консул РФ в Сиднее Сергей Шипилов.

Организатор бала - меценат, основатель первого русского музея в Австралии - Михаил Овчинников рассказал ТАСС, что главная цель мероприятия - привлечь внимание к русским традициям, рассказать о роли казачества в истории страны и привить молодежи любовь и уважение к истории и культуре России. "Сейчас особенно важно сохранять наши традиции и культуру и передавать их новому поколению, родившемуся уже в Австралии, потому что наши традиции мы храним не как музейные экспонаты, а делаем их частью своей жизни. Русский бал - это прикосновение к прошлому, органичное нашему времени".

Второй Русский казачий бал стал одним из самых ярких и масштабных событий в жизни русской общины Австралии, ведь для соотечественников это одна из немногих возможностей объединиться, встретить друзей и знакомых из разных городов континента.

По мнению посла РФ в Австралии Александра Павловского, приветственное обращение которого зачитал первый секретарь посольства, Русский бал это новое, яркое подтверждение того, какой вклад вносят меценаты русской общины в дело сохранения этно-культурной общности русскоязычной диаспоры в Австралии. "Казачество испокон веков стояло на страже Отечества, бережно хранило самобытный уклад, традиции и обычаи предков, уделяло особое внимание нравственному воспитанию молодежи. Те поколения казаков, которые в результате трагических поворотов истории XX века оказались в далекой Австралии, смогли сберечь русские корни. Отрадно, что теперь это культурно-историческое наследие передается детям и внукам, становясь для них надежной духовной опорой", - отметил в своем приветственном слове посол РФ.

Как рассказал ТАСС Михаил Овчинников, традиция проведения казачьих балов имеет давнюю историю. В казачьих станицах и хуторах казаки и казачки собирались по праздникам и устраивали веселые вечера с песнями, танцами, играми и хороводами. А казаки-офицеры, получившие дворянский титул и несшие военную службу в больших городах и столицах, в соответствии с занимаемым положением присутствовали на приемах и принимали участие в балах высшего света. Со временем, к рубежу XIX-XX веков, сформировалась традиция казачьего бала, сочетающего в себе яркое песенно-музыкальное фольклорное наполнение с отдельными элементами великосветского мероприятия.

По словам гостей казачьего бала, это ежегодное мероприятие пользуется большой любовью у представителей русской общины Австралии. "Это такой необычный праздник - домашний и торжественный одновременно, здесь мы можем потанцевать и послушать кубанские, донские задушевные песни. А вообще этот бал - не только внешняя красота, но и духовно-нравственное и патриотическое воспитание, важное для культуры человека особенно, когда он оказывается вдали от дома. Ведь быть русским человеком это значит любить свою родину и оберегать ее многонациональную историю, хранить память о предках", - поделилась гостья бала Рината Имашева.