Около 5 тыс. правоохранителей обеспечат порядок на матчах футбольной РПЛ в Москве

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Около 5 тыс. сотрудников служб безопасности будут обеспечивать общественный порядок на трех заключительных матчах 30-го тура футбольной Российской премьер-лиги (РПЛ), которые пройдут в Москве на стадионах "ВТБ Арена", "ВЭБ Арена" и "РЖД Арена" 26 мая. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"Безопасность и общественный порядок на стадионах и прилегающих территориях во время спортивных состязаний обеспечит наряд численностью около 5 тыс. человек, среди них: сотрудники полиции и Росгвардии - порядка 3 тыс. человек; работники частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб - около 2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что на стадионе "ВТБ Арена" встретятся команды "Динамо" (Москва) и "Арсенал" Тула, на стадионе "ВЭБ Арена" сыграют ЦСКА (Москва) и Крылья Советов (Самара) и на стадионе "РЖД Арена" состоится матч между командами "Локомотив" (Москва) и "Уфа" (Уфа).

Стадионы и прилегающие к ним территории заранее обследуют кинологи со служебными собаками и спасатели.

В ведомстве также призвали зрителей соблюдать общественный порядок, добавив, что на стадионы не будут допущены лица в состоянии алкогольного опьянения. Нельзя проносить с собой колюще-режущие предметы, стеклянную тару, пиротехнические изделия.