В США откроется выставка о последних часах жизни принцессы Дианы

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная подробностям гибели принцессы Уэльской Дианы, откроется для посетителей в тематическом парке Долливуд (штат Теннесси) в пятницу. Об этом сообщил американский новостной портал Daily Beast.

"Это 3D-модель, которая позволяет углубиться в детали катастрофы, произошедшей в Париже (в 1997 году - прим. ТАСС), - рассказал в интервью Daily Beast один из инвесторов проекта Робин Тернер. - Она демонстрирует, как принцесса покидала отель Ritz, как ее преследовали папарацци. На инсталляции видна та самая фотовспышка, которая, как нам кажется, ослепила водителя". Такая анимация представляет интерес для тех, кто никогда не был в Париже, считает Тернер.

Инвестор настаивал на деликатном подходе к организации экспозиции. По его словам, это не устрашающее зрелище. "Здесь нет крови. Ничего такого. Вы видите автокатастрофу через призму компьютерной анимации", - объяснил он.

Тернер добавил, что выставка призвана обратить внимание посетителей на различные домыслы, связанные с этим происшествием. В частности, в СМИ ходили слухи о том, что Диана была беременна от Доди аль-Файеда и убита британскими спецслужбами по приказу Букингемского дворца.

В ночь на 31 августа 1997 года автомобиль Mercedes, в котором Диана ехала со своим другом Доди аль-Файедом, врезался в колонну туннеля под площадью Альма в Париже. В той аварии выжил только телохранитель Дианы Тревор Рис-Джонс. Аль-Файед и водитель Анри Поль скончались на месте, Диана - два часа спустя в больнице.

Согласно результатам расследования, обнародованным в декабре 2006 года, автокатастрофа не была заранее спланирована, не было обнаружено ни одного свидетельства в пользу версии об убийстве Дианы и Доди аль-Файеда.