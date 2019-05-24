Spiegel: МВД ФРГ хочет заставить мессенджеры сотрудничать с правоохранительными органами

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Министерство внутренних дел ФРГ намерено заставить мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram, сотрудничать с правоохранительными органами и по решению суда предоставлять тексты чатов в дешифрованном виде. Об этом сообщило в пятницу издание Spiegel Online со ссылкой на собственные источники.

Как планируется, те сервисы, которые откажутся выполнять соответствующие требования властей, по распоряжению Федерального сетевого агентства ФРГ могут быть заблокированы на территории Германии. До сих пор правоохранительным органам для раскрытия особо тяжких преступлений, например, в рамках противодействия терроризму, разрешено использовать программу, получившую название "государственный троянец", которую устанавливают на смартфоне подозреваемого лица.

МВД ФРГ намерено ввести новые положения как можно скорее, не исключено, что до конца текущего года, поскольку в ведомстве опасаются, что внедрение систем мобильной связи пятого поколения (5G) дополнительно осложнит работу правоохранительным органам, ведь кодировка сообщений может стать одним из стандартов 5G.

Тема будет обсуждаться в середине июня на конференции министров внутренних дел ФРГ и федеральных земель.