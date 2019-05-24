Более 2,5 тыс. человек могут принять участие в фестивале "Ходи, Подмосковье"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Количество участков в одновременной скандинавской ходьбе на фестивале "Ходи, Подмосковье" может установить рекорд России и превысить 2,5 тыс. человек. Мероприятие состоится 25 мая в Серпухове, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"Двадцать пятого мая в рамках проекта "Долголетие в Подмосковье" в Серпухове состоится масштабный фестиваль "Ходи, Подмосковье". На мероприятии планируется установить рекорд России по количеству участников в одновременной скандинавской ходьбе. Ожидается более 2,5 тыс. участников", - говорится в сообщении.

Гостями мероприятия и ведущими мастер-классов станут финский лыжник и разработчик первых палок для скандинавской ходьбы Марко Кантанева, а также магистр спортивного менеджмента и лицензиат по физическому воспитанию, тренер ONWF (Международная федерация, развивающая движение естественной скандинавской ходьбы) Кристина Боррас Ферре.

Также, в рамках проекта "Долголетие в Подмосковье" в 2019 году в 15 муниципальных образованиях на базе учреждений социального обслуживания населения Московской области пройдут открытые уроки, мастер-классы по скандинавской ходьбе, туристические походы. Первые занятия состоятся 13 мая в Сергиевом Посаде, 17 мая в Балашихе, 20 мая в Кашире, 22 мая в Королеве, 29 мая в Ногинске.

Проект "Долголетие в Подмосковье" стартовал в марте 2019 года. Он направлен на увеличение продолжительности жизни населения Московской области, пропагандирует активный и здоровый образ жизни среди людей старшего возраста.