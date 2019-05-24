В Паттайе открылся международный фестиваль фейерверков

ПАТТАЙЯ, 24 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль фейерверков открылся в пятницу на центральной набережной в курортном таиландском городе Паттайя. В этом году в двухдневном мероприятии принимают участие команды из России, Китая, США, Великобритании и Таиланда. Яркое событие дополняют парады, выступления музыкальных коллективов, традиционные и современные танцы, передает корреспондент ТАСС.

В первый день перед тысячами зрителей выступили четыре страны - участницы мероприятия со своими красочными шоу. Пятничный вечер с небольшой задержкой начался с салюта местной команды в честь короля Таиланда и продолжился выступлением россиян, которые представили собравшимся свою программу под названием "Жизнь в цвете". Собравшиеся восторженно реагировали на зрелищное действо, аплодируя мастерству российских пиротехников.

Во время часового перерыва выступил местный музыкальный коллектив Retrospect. После них свои шоу представили команды из КНР и США. Завершился первый день концертом таиландской рок-группы Paradox.

Ожидается, что в субботу к пиротехникам из России, США и Китая присоединится команда из Великобритании. В завершении второго дня для зрителей сыграет местный музыкальный коллектив Instinct.

Международный фестиваль фейерверков в Паттайе проводится с 2010 года. Тогда с помощью плавучих платформ более 50 тыс. фейерверков были запущены в небо представителями нескольких стран. С тех пор мероприятие проводится ежегодно.