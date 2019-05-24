Столичный омбудсмен впервые посетила СИЗО-7 в Капотне

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева впервые посетила СИЗО-7 на улице Верхние Поля в Капотне, который недавно принял первых арестантов после реконструкции.

"Поскольку достаточно часто поднимается проблема перелимита в московских СИЗО, хотя он и снизился в последнее время почти до 10%, удалось распределить часть заключенных под стражу за счет введения в строй этого изолятора (с 2015 года он был закрыт на реконструкцию и на строительство нового корпуса - прим. ТАСС)", - отметила Потяева.

"На сегодняшний день там находятся 475 человек. Это достаточно большое количество, на которое "семерка" смогла разгрузить другие изоляторы, - заметила она. - Меня интересовало - много ли там москвичей. Оказалось всего порядка 60 человек. Много приезжих, рядом находится рынок "Садовод", где много приезжих, и большой торгово-развлекательный центр. Первое, что бросается в глаза в уже заселенном здании, камеры гораздо больше по площади, чем в "Бутырке", "Матросской Тишине" и других изоляторах. Есть даже камеры на двоих, четверых и шестерых человек", - рассказала Потяева.

"Камеры очень просторные, абсолютно человеческие условия мест санитарного пользования - сами комнаты, раковины. Практически во всех камерах есть телевизоры, в большинстве - с приставками для приема цифрового сигнала. В камерах, которые я посетила, есть холодильники. По беседам с лицами, которые там содержатся, помещенными под стражу и отбывающими наказание в хозотряде, жалоб почти нет. Я отметила и работу медперсонала - у одного из находящихся в СИЗО была проблема с желудком, у другого воспаление уха, им оперативно оказали медицинскую помощь", - заметила она.

Потяева добавила, что попала в СИЗО, когда там был обед. "Это достаточно густой суп с курицей, рис с тушеным мясом и компот, хороший хлеб - все по качеству выглядит хорошо. Питание хорошее, все довольны", - сказала столичный омбудсмен. Также ей показали комнату, где будет размещен тренажерный зал, и помещение, где поставят теннисные столы. "Готовятся даже к выпуску внутреннего телевидения, с помощью которого, например, будут оповещать (тех кто находится в камерах) о нововведениях в СИЗО, вести правовое просвещение об изменениях в законодательстве, сообщать новости - вплоть до того, чтобы поздравить тех, у кого день рождения", - добавила она. Чистые и благоустроенные комнаты и у сотрудников хозотряда.

"Учреждение пока находится в стадии ремонтных работ, реконструкции и становления. Считаю, что надо ускорить работы по "семерке", чтобы завершить все планы, которые есть у управления ФСИН по Москве, и учреждение полностью вступило в строй и позволило бы, наверное, снять то напряжение с перелимитом, которое еще есть", - заключила Татьяна Потяева.