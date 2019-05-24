Муниципальные власти в Петербурге направят на благоустройство 6 млрд рублей в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Муниципальные образования Санкт-Петербурга в этом году направят на благоустройство около 6 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"В этом году бюджеты муниципальных образований выросли на 3% и превысили 13 млрд рублей. Около половины этих средств - 6 млрд рублей - будут направлены на благоустройство", - говорится в сообщении.

Вопросы работы муниципальных властей в Санкт-Петербурге обсуждались в пятницу на встрече врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова с депутатами муниципальных советов внутригородских муниципальных образований города.

Во время встречи Беглов сообщил, что на муниципальный уровень будет передан ряд вопросов, касающихся развития городских пространств, в ближайшее время органы местного самоуправления могут быть наделены полномочиями по освещению детских и спортивных площадок.

Врио губернатора назвал четыре стратегических приоритета развития Петербурга: он должен стать комфортным, социальным, "умным" и открытым городом. "Каждое из этих направлений требует слаженных действий исполнительной власти и местного самоуправления. Мы будем внимательно смотреть за тем, чтобы у муниципальных властей было достаточно сил и финансовых средств для выполнения задач", - приводит пресс-служба слова Беглова.