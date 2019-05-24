{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Увольнение журналистов "Коммерсанта"

В Минкомсвязи считают, что главред СМИ вправе уволить не устраивающего его сотрудника

Так глава ведомства Алексей Волин прокомментировал ситуацию с увольнением журналистов газеты "Коммерсантъ"

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации будет настаивать на праве главного редактора СМИ увольнять сотрудника, работа которого его не устраивает. Об этом ТАСС в пятницу сообщил замглавы министерства Алексей Волин в ходе поездки в Сочи, комментируя ситуацию с увольнением журналистов газеты "Коммерсантъ".

"Вообще не видим никаких проблем в этой ситуации, потому что крепостное право в России было отменено в 1861 году, и с этого момента любой работник, которому не нравится его работодатель, может его сменить, равно как расстаться с тем работником, который его не устраивает, - сказал Волин. - Работодатель не может не вмешиваться в работу корреспондента, потому что главный редактор отвечает за все, что происходит в СМИ. Главный редактор решает, с кем ему работать и как ему работать, если ему это не нравится, он может пойти и организовать собственное СМИ. <…> Мы категорически настаиваем на праве главного редактора увольнять любого сотрудника, который его не устраивает".

Теги
РоссияУвольнение журналистов "Коммерсанта"
Водолазы в Севастополе обследуют затонувший в Первую мировую войну минный заградитель
Объект находится в районе Балаклавы на глубине около 110 м
Читать полностью