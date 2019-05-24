В Подмосковье арестован юрист, пытавшийся похитить 15 млрд рублей у бизнесмена

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал юриста, обвиняемого в покушении на мошенничество на 15 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Балашихе ГСУ СК России по Московской области 48-летнему юристу предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). В отношении юриста судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ГСУ.

По данным следствия, юрист с сообщниками вошел в доверие к гендиректору одной из строительных компаний Москвы с целью хищения денег. Они изготовили поддельные договоры купли-продажи акций компании, векселя, гарантийные обязательства и другие документы, после чего обратились в суд с иском о взыскании долга с гендиректора фирмы на общую сумму более 15 млрд рублей.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются. Устанавливаются сообщники юриста.