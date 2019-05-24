На Лихачевских научных чтениях в Санкт-Петербурге обсудили мировую политическую ситуацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Участники XIX Международных Лихачевских научных чтений, которые завершились в пятницу в Санкт-Петербурге, посвятили три дня дискуссий политической ситуации в мире. В обсуждении участвовали около 1,5 тыс. человек из 30 стран, сообщил в пятницу ТАСС член оргкомитета чтений, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий.

"У нас всего 1,5 тыс. участников каждый год, из них 750 школьников и 750 - это взрослые. Среди них члены Российской академии наук, члены зарубежных академий наук из разных стран, которых у нас представлено около 30, а также порядка 200 докторов наук и профессоров со всей страны. Ключевая тема - это "Мировое развитие: проблемы предсказуемости и управляемости", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в дискуссиях участвовали представители Италии, Пакистана, Турции, Украины, Венгрии, Германии, США, Индии и ряда других государств. "В дискуссиях принимали участие, например, [Высокий представитель "Альянса цивилизаций" ООН] господин [Мигель Анхель] Моратинос, <...> заместитель министра иностранных дел РФ [Сергей] Вершинин", - уточнил ректор.

По его мнению, сейчас некоторые государства игнорируют устав ООН, делают ставку на военную силу, однако сейчас ведется "поиск решений", и "эти решения будут быстро найдены", выразил уверенность Запесоцкий. Как считает ректор, позиция российского государства на мировой арене - решать все вопросы путем равноправного диалога и учитывать все интересы и мнения.

"Дело в том, что мир вступил в эпоху невероятной турбулентности, такой, какой не было, начиная с создания ООН, ее не было даже в эпоху холодной войны. Потому что в эпоху холодной войны было очень сильное противостояние, но все понимали, что ее нельзя превращать в горячую, потому что ядерная война исключена. Поэтому были вынуждены договариваться", - пояснил Запесоцкий.

Международные научные чтения в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов проходят ежегодно. Государственный статус Международных Лихачевских научных чтений был придан им указом президента РФ "Об увековечении памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева" № 587 от 23 мая 2001 года.