В Минкомсвязи рассказали, как отличить волонтера по настройке цифрового ТВ от мошенника

СОЧИ, 24 мая. /ТАСС/. Волонтер, помогающий настраивать цифровое телевещание, имеет при себе специальное удостоверение или волонтерскую книжку, которые отличают его от мошенника. Об этом журналистам в преддверии третьего этапа перехода на цифровое ТВ, который состоится 3 июня, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

"Надо помнить, что волонтер приходит тогда, когда его вызывали, у него должно висеть или удостоверение волонтера, или волонтерская книжка. А если приходят непонятные граждане с предложением своих услуг, когда вы их не просили, то это, скорее всего, подозрительные элементы, которым дверь открывать не надо", - добавил Волин.

По его словам, второй важный элемент - фиксированная цена телевизионной приставки. Он сообщил, что мошенники могут оставлять в почтовых ящиках поддельные письма, где указана стоимость приставки в размере 4-5 тыс. рублей, хотя во всех крупных магазинах и отделениях почты на селе приставки продаются по цене не выше 900 рублей. При этом часто эти письма снабжены ссылками на постановления правительства и гербами, однако надо помнить, что зачастую государственной символикой могут прикрываться мошенники, отметил Волин.

"Мы специально сделали ситуацию, при которой во всех крупных магазинных сетях и в отделениях почты России за пределами больших городов в сельской местности в обязательном порядке присутствуют цифровые телевизионные приставки по цене не дороже 990 рублей, это гарантированная минимальная цена", - сказал Волин.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.