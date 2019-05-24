Хор из 3 тыс. участников выступил в Петербурге в День славянской письменности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Сводный хор Санкт-Петербурга, в состав которого вошли около 3 тыс. человек, выступил вечером в пятницу на Дворцовой площади города в День славянской письменности. Как сообщили журналистам в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, в проекте приняли участие коллективы ветеранов, студентов, учащихся школ искусств, любителей и профессионалов.

"Традиция проведения хоровых праздников в день славянской письменности зародилась семь лет назад именно в Санкт-Петербурге. И сегодня наша инициатива подхвачена всей Россией", - приводят в аппарате слова вице-губернатора, который поприветствовал гостей события от имени действующего главы города Александра Беглова.

Участники хора в сопровождении большого симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Владимира Беглецова исполнили два десятка знаменитых произведений выдающихся российских композиторов, в том числе "Пусть всегда будет солнце", "День Победы", "Солнечный круг", "Крейсер Аврора" и другие.

Волонтеры перед началом выступления раздали собравшимся на главной городской площади буклеты с текстами песен. "Были также приглашены солисты, на экраны транслировался текст, чтобы люди могли подпевать одновременно", - рассказали ТАСС организаторы проекта.

Торжества по случаю Дня славянской письменности и культуры проходят во всех регионах России от Калининграда до Владивостока, а также в Болгарии, Белоруссии, Македонии, на Украине.

О празднике

День славянской письменности и культуры приурочен к дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки (кириллицы), и отмечается 24 мая. В IX веке, около 863 года, братья-монахи создали славянскую азбуку на основе греческой, существенно изменив ее, чтобы передать славянскую звуковую систему.

Почитание памяти Кирилла и Мефодия восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии еще в X-XI веках. В России этот день первоначально отмечался преимущественно церковью, на государственном уровне его впервые отпраздновали в 1863 году - в год 1000-летия создания славянской азбуки. В советские годы его пытались возобновить, а в 1991 году празднику присвоили государственный статус.