Татарстан стал лидером по числу медалей на национальном чемпионате WorldSkills в Казани

КАЗАНЬ, 24 мая. /ТАСС/. Сборная Татарстана заняла первое место в медальном зачете финала VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2019. Об этом говорится в сообщении пресс-службы WorldSkills, распространенном в пятницу.

"447,5 баллов получила команда-победитель за 55 золотых, 47 серебряных и 39 бронзовых медалей. Второе место заняла Москва: сборная столицы заработала 438 баллов - 91 золотую, 22 серебряные и 22 бронзовые медали. Третье место получила команда Московской области: 147 баллов за 13 золотых, 17 серебряных и 22 бронзовых медалиста", - сообщили в пресс-службе.

Финальные соревнования состоялись с 20 по 24 мая на площадке "Казань Экспо", построенной к мировому чемпионату WorldSkills, который пройдет с 22 по 27 августа 2019 года. В нем примут участие 1,6 тыс. конкурсантов из 66 стран мира.

Финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" - самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов колледжей от 16 до 22 лет и школьников от 14 до 16 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. Проведение чемпионатов входит в состав национального проекта "Образование".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.