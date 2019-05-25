Более 300 российских школьников приняли участие в робототехническом фестивале в Самаре

САМАРА, 25 мая. /ТАСС/. Более 300 детей и подростков из восьми регионов страны, увлеченных робототехникой, стали участниками проходящего в Самаре регионального этапа Международного робототехнического фестиваля "РобоФинист".

"Мы проводим фестиваль пять лет, для Санкт-Петербурга это уже знаковое событие. В этом году мы решили проводить региональные этапы фестиваля в разных городах России - в Перми, Чебоксарах, Ижевске, Тюмени. В региональном этапе фестиваля в Самаре участвуют 323 школьника из восьми регионов России: Липецкой, Пензенской, Псковской, Ростовской, Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Удмуртии", - сказал ТАСС ведущий судья Международного робототехнического фестиваля "РобоФинист" Алексей Хованский.

По его словам, победители смогут принять участие в фестивале по робототехнике в Санкт-Петербурге, который пройдет осенью.

Собака-робот для реабилитации

Четвероклассник из Липецка Андрей Волжин представил на фестивале собаку-робота, которая сможет помочь в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Робот умеет лаять, защищать хозяина и вилять хвостом.

"Давно хотел завести щенка, но у меня аллергия - нельзя. Тогда я решил, что сам сделаю робота породы бигль. Моя собака ходит, лает и охраняет хозяина - пока безобидно. А еще, если ее погладить, среагируют специальные датчики на спине, и щенок завиляет хвостом. С этой собакой я ходил в дома престарелых и больницы, показывал ее пациентам с такими диагнозами как "аутизм" и "синдром Дауна", - рассказал ТАСС участник фестиваля. По словам школьника, робот вызывает у пациентов приятные эмоции и воспоминания, после чего они лучше и быстрее идут на контакт с врачами.

На сборку робота и его программирование ушло больше полугода. Особенно сложно школьнику было придумать конструкцию ног и хвоста, зато сейчас хвост механической собаки работает по рандомному принципу - предсказать, куда он наклонится в следующий раз, невозможно.

Механический кукольный театр

На другой площадке ребята из Самары представляют подвижный робот-театр. Его сделала команда школьников 9-11 лет. Здесь Буратино, Мальвина и Пиноккио танцуют под присмотром Карабаса-Барабаса.

"Кукольным театром управляют два контроллера LEGO, а всего мы использовали семь моторов - для каждой руки и ноги кукол, еще несколько - для Карабаса-Барабаса. Для проекта мы специально сделали нарезку музыки из фильмов и мультиков про Буратино. Пока что у нас все двигается синхронно, но позже мы хотим добавить побольше "мозгов" нашему роботу и усложнить его", - рассказали ТАСС одиннадцатилетний Даниил Семиколенов и девятилетняя Анастасия Бусарева.

Движение по траектории

Отдельная номинация фестиваля предназначена для гоночных и управляемых роботов. Одним из заданий, которое должны выполнить участники этой номинации - следование по траектории: роботы должны обнаружить начерченную линию на полосе препятствий и за короткое время проехать точно по ней. Движения управляемых роботов прописаны их разработчиками за несколько месяцев до соревнований, на площадке они лишь запускают программу.

"Роботы изучают пространство и перемещаются автономно через ноутбук. Если робот сойдет с дистанции или врежется, мы тут же исправляем ошибку в программе и снова ее запускаем. Судьи будут оценивать точность и скорость, поэтому сейчас мы усиленно готовимся", - рассказал ТАСС участник из Тольятти Илья Зарубов.

По словам школьников, такой подход позволит программировать беспилотные устройства для обслуживания людей: от робота-пылесоса до доставщика еды.

Танковые бои и экстремальные соревнования

Новой номинацией в этом году стали танковые бои, провести их предложил студенческий робототехнический клуб Самарского университета Robotic. Студенты сами разработали прототипы роботизированных танков и миниатюрный город-полигон с деревьями, разрушенными домами и мостами. Управляемые танки должны пройти всю полосу препятствий и при этом стрелять из миниатюрных снарядов в противников.

Центральным событием фестиваля стал Кубок РТК - национальный стандарт экстремальных соревнований роботов. В нем принимают участие 12 студенческих команд из разных регионов страны. Кубок проводится на специальном полигоне - одном из трех официально сертифицированных экспертами Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института робототехники и технической кибернетик (ЦНИИ РТК). Его в 2019 году создали в Самарском университете при поддержке научно-образовательного центра робототехники и мехатроники вуза.

Ежегодный Международный фестиваль робототехники "РобоФинист" проходит с 2014 года в Санкт-Петербурге и собирает любителей робототехники по всей стране. Финал смотря состоится в октябре. Организатором фестиваля является благотворительный фонд "ФИНИСТ".