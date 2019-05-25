В Швеции открыли мемориал русским пленным Великой Северной войны

ЙЕНЧЕПИНГ (Швеция), 25 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Торжественная церемония открытия мемориала русским солдатам и офицерам, плененным в ходе Великой Северной войны и погребенным в 1716-1718 годах на острове Висингсё озера Веттерн в центральной части Швеции, состоялась в субботу. Перед ее началом прошли православная литургия и панихида. Организаторами дня памяти стали русско-шведская культурная ассоциация "Дружба Смоланд" и приход Русской православной церкви (РПЦ) Московского Патриархата в городе Йёнчёпинг.

"С помощью российских и шведских ученых удалось обнаружить уникальный поименный список 135 русских военнопленных Великой Северной войны, 300 лет назад похороненных на братском кладбище Висингсё. На церемонии поминовения, проходившей здесь в 2017 году, было принято решение о создании мемориала с высеченными именами русских воинов. За два года люди со всей Швеции собрали на это более 40 тыс. крон (около $4,2 тыс.) пожертвований. И вот сегодня две гранитные плиты с именами были установлены на бетонное основание", - рассказал корреспонденту ТАСС представитель ассоциации "Дружба Смоланд" Илья Белов.

На острове Висингсё одного из крупнейших в Европе озер Веттерн на русском кладбище "Рюсскчуркугорден" покоится прах 241 воина из России. Это пленные Северной войны (1700-1721), которые оказались в Швеции. 24 сентября 1995 года по инициативе российского посольства в Швеции здесь был открыт небольшой монумент с надписью: "Спите спокойно, сыны России", а неподалеку сохранился крест, который поставили когда-то на этом месте шведы.

Сохранение общей исторической памяти

Русское кладбище - аккуратный четырехугольный, заросший травой участок земли, обрамленный со всех сторон высокими дубами, посаженными здесь 200 лет назад. Территория находится в частном владении, но районная администрация получила специальное разрешение на то, чтобы ухаживать за этим памятным местом.

"За прошедшие два года была проведена действительно подвижническая работа для этого знакового проекта, призванного внести свою лепту в дело дружбы между шведским и российским народами. Это дало возможность простым людям - и шведам, и русским, неравнодушным к истории своей земли, - объединиться ради сохранения общей исторической памяти. Отрадно, что эта народная инициатива была поддержана шведскими властями", - сказал посол РФ в Швеции Виктор Татаринцев на открытии мемориала.

"Я сердечно приветствую и благодарю всех, кто принял участие в сборе средств для создания мемориала памяти, а также поспособствовал устройству памятных плит с именами усопших на месте захоронения и, конечно тех, кто бережно сохранял память о наших соотечественниках, не дав духу времени побороть священную память людских имен", - отметил в своем обращении настоятель Сергиевского прихода РПЦ Московского Патриархата в Стокгольме протоиерей Виталий Бабушин.

В 2010 году здесь побывала делегация из города Тобольск, ставшего после Полтавской битвы, в свою очередь, местом проживания тысячи пленных каролинцев - солдат и офицеров армии Карла XII. Сибиряки и делегация посольства РФ в Швеции почтили память русских воинов. Из Тобольска к монументу на Висингсё по старинной традиции была специально привезена горсть земли из России.

Русские узники на шведском острове

Российский историк из Санкт-Петербурга профессор Сергей Козлов, написавший книгу о русских пленных Великой Северной войны 1700-1721 годов, рассказывает, что большую часть русских солдат и офицеров шведская армия захватила в начале Великой Северной войны и до поражения под Полтавой в 1709 году. К 1717 году общее число пленных и взятых под арест из России составляло в Швеции 1517 человек. Начиная с 1716 года, их стали переводить на Висингсё, где содержали в Висингcборгском замке вместе с датскими, английскими и голландскими военнопленными. Сюда же доставили и представителей высших военных чинов - генералов А. М. Головина и И. Ю. Трубецкого с семьей, а также первого российского посла в Швеции, выходца из "гнезда Петрова", князя Андрея Хилкова и сотрудников резидентуры.

Многие русские воины умерли в течение первых лет нахождения на острове, причем одной из главных причин смерти мог быть голод. Висингсё расположен довольно далеко от берега, он был выбран специально, чтобы узники не сбегали. Но это не помогало: в девяти массовых побегах участвовало более 300 человек. Хотя некоторые русские пленные работали по найму, а часть из них обзавелась семьями.

Пребывание на Висингсё для узников окончилось после случившегося в декабре 1718 года в Висингcборгском замке пожара, превратившего стены в руины. Возгорание произошло по вине охранника-немца, неосторожно раскуривавшего трубку. Когда управляющий замка стал уговаривать русских помочь за вознаграждение в тушении пожара, те категорически отказались.

Головин и Трубецкой смогли покинуть Висингсё еще в августе 1718 года, их разменяли на генерал-фельдмаршала шведской армии. Также удалось вывезти на родину тело Хилкова, которое было доставлено в Санкт-Петербург и в 1719 году погребено в Александро-Невской лавре.