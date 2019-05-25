Более 2 тыс. артистов приняли участие в карнавале в Сочи по случаю старта летнего сезона

СОЧИ, 25 мая. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. артистов приняли участие в карнавальном шествии в Сочи, которое состоялось в субботу по случаю открытия летнего курортного сезона, сообщил журналистам глава города Анатолий Пахомов.

"Наш карнавал очень молодой, но уже известный в мире. Мы уделяем ему особое внимание, подготовку начинаем в начале года, привлекаем к карнавалу наших жителей, так как летний сезон является для Сочи главным периодом, и готовимся мы к нему всем городом. Мы ежегодно принимаем 6,5 млн гостей, из них 4 млн приходится на летний сезон. Сегодня в карнавальном шествии приняли участие 2,5 тыс. артистов, местных и приглашенных", - сообщил мэр.

По информации пресс-службы администрации города, зрителями карнавальных мероприятий стали 15 тыс. человек.

Карнавал состоялся в Сочи четвертый раз. Главным его цветом был солнечно-желтый, а ведущей темой - театр в разных интерпретациях: "театр цветов", "театр песни", "театр двойников", "театр исторических реконструкций", "театр спорта", "театр кукол", "драматический театр".

