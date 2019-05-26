Российские военные доставили гуманитарную помощь в Алеппо

АЛЕППО/Сирия/, 26 мая. /ТАСС/. Российские военные доставили груз гуманитарной помощи для жителей города Алеппо. Как сообщил представитель Центра примирения враждующих сторон в САР Юрий Кулик, несколько сотен продовольственных пайков было распределено среди населения одного из районов города.

"Этот район был выбран как наиболее пострадавший от боевых действий. Гуманитарные наборы здесь людям просто необходимы, так как город находится в полуразрушенном состоянии", - сказал он.

За получением помощи выстроились две большие очереди. В одной - мужчины, в другой - женщины с детьми. Представители Центра по примирению не исключают, что в этом пострадавшем районе Алеппо скоро снова проведут гуманитарную акцию.

Большую работу предстоит провести сирийскому правительству по восстановлению района - нужно отремонтировать жилые дома, школы и больницы. С каждый месяцем все больше местных жителей возвращаются по домам в Алеппо.

"Война не пощадила наш район. Некоторые местные жители погибли, кто-то оказался в больницах, разрушены многие дома. Благодаря сирийскому правительству и помощи от России мирная жизнь возвращается", - говорит глава районной администрации Хассан Алтаха.