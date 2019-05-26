Ученые заявили, что Австралия не является местом обитания самых опасных змей в мире

СИДНЕЙ, 26 мая. Ученые из австралийского государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) смогли доказать, что распространенное мнение об Австралии, как о месте обитания самых смертоносных змей мира - не более чем миф. Об этом сообщил телеканал SBS.

Согласно исследованию ученых CSIRO, число несчастных случаев, связанных с укусами змей в Азии, Африке и Южной Америке значительно больше, чем в Австралии. "Этот миф возник несколько десятилетий назад и укрепился на фоне многочисленных исследований, утверждавших, что яд австралийских змей очень токсичен и в большинстве случаев приводит к смерти. В основном, конечно, в таких исследованиях речь шла о яде сетчатой коричневой змеи, однако в этих исследованиях никогда не учитывался эффект от действия ядов опасных рептилий, обитающих на других континентах и не проводилось сравнение количества смертей от укусов ядовитых змей здесь, в Австралии и, например, в Южной Америке или в Африке", - рассказал герпетолог CSIRO доктор Ручира Сомавира.

По словам ученого, несмотря на высокую токсичность яда австралийских змей, возможность встречи опасной рептилии и человека на континенте крайне мала. "Если вы посмотрите на статистику, то станет понятно, у туриста в Австралии почти нет шансов встретить действительно опасную змею, а, скажем, в Индии или на Шри-Ланке - ситуация совсем другая", - пояснил герпетолог.

Кроме того, как обращают внимание авторы исследования, прежде никогда не учитывались и такие факторы, как готовность и способность специальных служб быстро и правильно отреагировать на инциденты, связанные со змеями. "Наша служба спасения, в любом регионе, знает, что делать в случае получения сигнала о встрече человека со змеей. Они умеют рассказать о необходимых действиях для оказания первой помощи, вооружены специальными знаниями и современными эффективными противоядиями. Если вы посмотрите на количество людей, которые действительно умирают [в Австралии] от змей ежегодно, вы увидите, что это очень и очень малое число, стремящееся к нулю", - добавил доктор Сомавира.

Также ученый отметил, что в Австралии нет представителей такой группы змей, как гадюки, которые считаются очень опасными из-за своих размеров и высокой агрессивности, тогда как на других континентах гадюки очень широко распространены. По оценкам австралийских исследователей, ежегодно почти миллион людей в мире подвергаются укусам змей. "Только в Индии ежегодно от укуса змей умирает около 10 тыс. человек, в соседней Шри-Ланке - из 80 тыс. укушенных умирает не менее 400, и это в сотни раз больше, чем в Австралии", - добавил он.

Герпетологи советуют помнить об опасности австралийских змей, особенно сетчатой коричневой и тигровой, несмотря на общую благополучную картину. Некоторые из них могут встречаться в городах и бывают очень агрессивными. Однако не стоит превращать эту угрозу в миф, уверены исследователи.

Коричневая и тигровая змеи

Сетчатая коричневая змея (восточная коричневая змея) - вид ядовитых змей, встречающихся на территории Австралии и Папуа - Новой Гвинеи. По токсичности яда этот вид занимает второе место среди всех сухопутных змей. Из-за своего рациона, состоящего, в основном, из грызунов, змея часто обитает возле ферм и жилых домов, может встречаться в городской черте.

Тигровая змея - вид ядовитых змей, распространенных на юго-востоке Австралии, острове Тасмания и в Новой Гвинее. Одна из самых ядовитых сухопутных змей, однако редко бывает агрессивной.