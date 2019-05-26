Медведев поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил отечественных предпринимателей с профессиональным праздником - Днем российского предпринимательства. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Этот праздник мы начали отмечать сравнительно недавно, и его появление в календаре закономерно. В условиях рыночной экономики стране требуются талантливые бизнесмены, которые способны выдвигать смелые идеи, умеют добиваться поставленных целей и готовы участвовать в решении масштабных задач, стоящих перед Россией", - подчеркнул глава правительства.

Медведев отметил востребованность инициатив предпринимателей в разных сферах (от сельского хозяйства и торговли до фармацевтики и IT), а также большой вклад предпринимателей в создание современной инфраструктуры и открытие высокотехнологичных производств. По словам премьер-министра, от этого напрямую зависят рост экономики, реализация национальных проектов, а значит - улучшение жизни миллионов людей.

Медведев подчеркнул важность выстраивания эффективных, надежных и долгосрочных отношений бизнеса и государства, а также необходимость дальнейшего развития государственно-частного партнерства.

День предпринимательства отмечается в России 26 мая, он был введен указом президента в 2007 году.