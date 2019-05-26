Медведев отметил стратегическое значение химической отрасли для России

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев в День химика отметил важность и особое, стратегическое значение химической отрасли для России.

"Химическая отрасль имеет для России особое, стратегическое значение. От нее в том числе зависит обороноспособность нашей страны, ее успехи в экономике и промышленности, медицине и сельском хозяйстве. Инновационные разработки в области химии позволяют сегодня эффективно решать целый комплекс технологических задач", - подчеркнул премьер-министр в поздравительной телеграмме, опубликованной в воскресенье на сайте кабмина.

Медведев отметил, что в этом году химическое сообщество отмечает 150-летие периодического закона и периодической таблицы Д.И. Менделеева. В связи с этим по инициативе России 2019 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов. По словам премьер-министра, подобные события объединяют профессиональные круги, служат возможностью для обмена опытом и обсуждения совместных проектов.

"Важно, что у великого русского ученого есть современные талантливые последователи, а их научные исследования находят свое воплощение на практике. Эта работа требует глубоких знаний, нестандартного мышления и полной самоотдачи", - добавил Медведев.

День химика отмечается в России 26 мая, он был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1965 году.