Июльская жара до 32 градусов придет в Москву 29 мая

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Жара до 32 градусов ожидается в Москве с 29 мая, теплая погода сохранится вплоть до 1 июня. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"29 мая ожидается 30-32 градуса, 30 мая - от 26 до 31. Такая температура соответствует скорее июлю, причем где-нибудь в Турции", - сказал он, добавив, что 1 июня в столице, по предварительным данным, также будет теплым.

Настолько жаркая погода в конце мая наблюдается в Москве не в первый раз, отметил Вильфанд. По его словам, 30-градусная жара была в столице в период с 27 по 31 мая 2007 года.

По данным Гидрометцентра, 27 мая в Москве ожидается 21-23 градуса, 28 мая температура поднимется уже до 25-27 градусов.