День независимости в Грузии отметили народными гуляниями

ТБИЛИСИ, 26 мая. /Корр. ТАСС Артем Авакимов/. Танцы, фотовыставка, спортивные состязания и распродажа продукции грузинского производства - за всем этим можно было наблюдать в течение воскресного дня на проспекте Руставели в Тбилиси, где проходили торжественные мероприятия, посвященные Дню независимости.

"Сегодня главный национальный праздник. В течение многовековой истории Грузии поколения боролись для того, чтобы сегодняшний день состоялся - Грузия стала бы независимой и свободной. Борьба за независимость Грузии, за мир и лучшее будущее продолжается и сегодня", - сказал журналистам премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который как обычный гражданин прогулялся по проспекту Руставели и ознакомился с происходящим.

По проспекту Руставели прогулялась и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которой больше всех из представленного понравились стенды с грузинскими винами. "Мне понравились вина, но, к сожалению, я не сумела их попробовать", - сказала глава государства в интервью Первому каналу Общественного телевидения Грузии.

Официальная часть праздника

Празднование Дня независимости в Тбилиси началось задолго до народных гуляний. Ровно в 12:00 по местному времени 288 новобранцев Сил обороны на тбилисской площади Свободы перед президентом Грузии, премьер-министром, министром обороны и представителями аккредитованного в стране дипломатического корпуса принесли присягу.

До принесения присяги отдельные войсковые части Сил обороны на фоне выставки вооружения маршем прошлись по площади Свободы. Среди марширующих был и личный состав отряда Морских пехотинцев США, которые в Грузии находятся в качестве инструкторов и тренируют местные боевые батальоны.

Народные гулянья

Церемония присяги длилась около часа, после чего праздник Дня независимости перерос в народные гуляния. Слоганом праздника в этом году был "Поделись знанием", в связи с чем Минобразования Грузии разбило сразу несколько стендов на Руставели. Так, на одном из них люди могли магнитными буквами написать свое имя на древнегрузинском языке. Неподалеку был вывешен стенд с фотографиями и короткими биографиями известных грузинских спортивных и культурных деятелей.

На проспекте Руставели были устроены специальные поля для игры в баскетбол и гандбол. Там же были и детские уголки с игрушками и песочницами. Параллельно этому известные грузинские винодельческие компании, а также фабрики по производству продуктов питания устроили выставку своей продукции и предлагали бесплатную дегустацию прохожим. За подобной картиной можно было наблюдать и во всех других крупных городах Грузии.

Кульминацией Дня независимости стал гимн Грузии, который на площади Свободы около 300 обыкновенных прохожих исполнили ровно в 17:10 по местному времени. Именно в это время 101 год назад Национальный совет провозгласил Акт независимости Первой Грузинской Демократической Республики после ее выхода из состава Российской империи.