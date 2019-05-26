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Уполномоченный кабмина ФРГ призвал евреев не носить открыто кипу в Германии

Представители еврейской общины потребовали от германского правительства обеспечить своим представителям безбоязненную жизнь в стране

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам противодействия антисемитизму Феликс Кляйн предупредил об опасности открытого ношения традиционного еврейского головного убора - кипы - в определенных местах в Германии. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke, выдержки из которого в воскресенье приводит агентство DPA.

"Я не могу посоветовать евреям в любое время везде в Германии носить кипу. К сожалению, я должен это сказать", - подчеркнул Кляйн.

Представители еврейской общины отреагировали на его заявление и потребовали от правительства ФРГ обеспечить своим представителям безбоязненную жизнь в Германии, а глава МВД Хорст Зеехофер подчеркнул, что власти страны не потерпят ситуации, когда евреи вынуждены скрывать свое происхождение и вероисповедание.

По последним данным, в 2018 году число правонарушений антисемитского характера выросло в ФРГ на 19,6% по сравнению с годом ранее.

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