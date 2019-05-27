Качество подготовки пилотов в Ульяновске выросло за два года работы новой программы

УЛЬЯНОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Выпускники Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева стали соответствовать более жестким требованиям после двух лет обучения по новой программе. Об этом сообщил ТАСС начальник летно-методического центра гражданской авиации вуза Дмитрий Качан.

"Согласно новой программе, которая была введена в 2017 году, объем тренажерной подготовки увеличен вдвое. Раньше она занимала 7 часов 30 минут, сейчас - 16 часов 30 минут. После окончания обучения выпускники быстрее справляются с более сложными задачами", - сказал собеседник агентства.

Разница в качестве подготовки, по его словам, значительно увеличилась. "Курсанты заметно лучше ориентируются в кабине, знают технологию работы экипажа и распределения внимания в процессе построения прямоугольного маршрута. В данную программу входит налет часов ночью, что соответствует требованиям, предъявляемым к частному пилоту", - уточнил он.

По мнению собеседника агентства, это тоже один из существенных плюсов. "Получение свидетельства частного пилота является обязательным условием первого уровня программы", - пояснил он.

Представитель вуза добавил, что курсанты "приобретают навыки и умения пилотирования самолета при выполнении полетов по кругу ночью, знания работы светотехнического оборудования и его использования на небольшом самолете".

По словам начальника летно-методического центра, есть в новой программе и еще один плюс. Курсант в первый свой самостоятельный полет вылетает абсолютно один, без второго пилота. "Раньше можно было включать в состав экипажа второго пилота более подготовленного курсанта, сейчас нет. Если раньше второй пилот мог подстраховать и подсказать, то сейчас вся ответственность ложится на одного курсанта", - пояснил собеседник агентства.

Нехватка инструкторов

Качан добавил, что Ульяновскому летному институту не хватает трети инструкторов из-за низких зарплат.

"На данный момент не хватает одной трети инструкторов по штату для полноценной работы. Это связано с тем, что разница по зарплате инструкторов в институте и в авиакомпании колоссальная", - сказал он.

По словам представителя вуза, один инструктор в среднем летает 700 часов в год. "Одна треть недостающего инструкторского состава могла бы обеспечить налетом часов в общей сложности 75 курсантов, которых дополнительно можно выпустить", - уточнил он.

Он добавил, что авиакомпании отдают приоритет при приеме на работу бывшим инструкторам. "Очень многие перспективные пилоты из числа молодых инструкторов в последнее время покидают вуз в пользу авиакомпаний. Чтобы решить проблему оттока квалифицированных специалистов, необходимо поднимать уровень зарплат именно инструкторского состава в летных учебных заведениях", - считает он.

Начальник летно-методического центра гражданской авиации вуза уточнил, что в среднем зарплата пилота-инструктора в учебных заведениях порядка 60 тыс. рублей в месяц, учитывая максимальную загрузку. "Пилоты в авиакомпании получают от 150 тыс. рублей в месяц, я слышал и о цифрах в 230 тыс. рублей - все зависит от уровня. Это если речь идет о втором пилоте. Как правило, командир получает 500-600 тыс. рублей", - сказал он.

Качан также отметил, что проблема не только по пилотам и инструкторам, но и по инженерно-техническому составу. "Люди уходят в авиакомпании обслуживать воздушные суда. Проблема сейчас решается на федеральном уровне. В Москве об этом знают, вопрос поднимался неоднократно", - сказал он.

Кадры для "Аэрофлота"

Заявка "Аэрофлота" на кадры института гражданской авиации Ульяновска, по словам Качана, выросла в шесть раз.

"С каждым годом цифра по отбору курсантов авиакомпанией "Аэрофлот" растет - отбирается все большее число выпускников. Если в 2014 году авиакомпания приняла на работу всего 6 наших выпускников, то в заявке на 2019 год - более 50 человек", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что авиакомпания предъявляет одни из самых высоких требований к сотрудникам. "В их числе отличный уровень английского языка, не ниже четвертого по ИКАО, и красный диплом - средний балл 4,7", - добавил он.

"Аэрофлот" входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Компания располагает самым молодым самолетным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году "Аэрофлот" перевез 35,8 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" - 55,7 млн.

Квоты на пилотов

Начальник летно-методического центра гражданской авиации также добавил, что снижение квот на иностранных пилотов не отразится на Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева.

"Сокращение квоты на прием иностранных пилотов не повлияет на работу вуза. Это связано с тем, что авиакомпании набирают действующих командиров воздушных судов, а Ульяновский институт гражданской авиации выпускает молодых специалистов, которым <...> нужно набраться опыта, налетать необходимое количество часов, прежде чем они станут командирами больших лайнеров", - сказал собеседник агентства.

Российские авиакомпании получили право на наем иностранных пилотов в 2014 году. Квоту между перевозчиками распределяет Росавиация.