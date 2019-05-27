Школьники выступят с Президентским полком в Кремле 1 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Ученики "Кремлевской школы верховой езды" примут участие в церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Кремля 1 июня. Как сообщил ТАСС начальник Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Александр Рясков, выступление приучено к Международному дню защиты детей.

"В церемонии примут участие 12 ребят 8-12 лет, они будут выступать верхом на пони", - сказал Рясков. По его словам, "юные воспитанники "Кремлевской школы верховой езды" в исторической парадной форме образца 1812 года продемонстрируют свое мастерство совместно с опытными всадниками Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка".

Церемониальный развод пеших и конных караулов с участием юных всадников "Кремлевской школы верховой езды", посвященный Международному дню защиты детей, проводится с 2007 года. Но в предыдущие годы в церемонии участвовало не больше четырех ребят.

В этом году программа выступления была разработана совместными усилиями тренерского состава "Кремлевской школы верховой езды" и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка - постоянными участниками Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Программа подготовлена специально для выступления на Соборной площади Московского Кремля к празднованию Дня защиты детей.

"В состав детской группы конного церемониала "Кремлевской школы верховой езды" входят самые талантливые и трудолюбивые воспитанники, которые уже в ближайшем будущем смогут достойно представлять российскую кавалерию не только внутри страны, но и на международных парадах, торжественных церемониях и фестивалях", - отметил представитель ФСО.

Он добавил, что 1 июня в 16:00 мск на площадке рядом с СК "Дружба" РУДН состоится церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России для детей ФНКЦ им. Дмитрия Рогачева.