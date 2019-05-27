Весь экипаж судна Streamline вернулся домой после почти года ареста в Турции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Шесть российских моряков арестованного в Стамбуле судна Streamline вернулись домой, в Ростовскую область, спустя почти год ареста судна. Об этом ТАСС в понедельник сообщил ранее репатриированный капитан судна Бахман Багиров.

24 мая шесть членов экипажа сухогруза, арестованного в июне 2018 года, сошли на берег. По словам Багирова, почти год они были "заложниками судебного разбирательства двух турецких хозяйствующих субъектов, претендующих на право владения судном".

"Они [моряки] прилетели домой", - сказал Багиров.

Сухогруз, пришедший из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, был арестован в июне 2018 года. По словам капитана, сумма долгов по зарплате перед экипажем превышает $140 тыс.. Моряки наняли адвоката и подали в суд документы, предполагалось, что еще в апреле капитан порта примет решение о продаже судна, а деньги пойдут на выплаты морякам, однако этого не произошло. Судебное заседание по вопросу снятии ареста с судна ожидается 11 июня.