Космонавты поздравили Московский университет геодезии и картографии с юбилеем с борта МКС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко и Алексей Овчинин поздравили Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) с 240-летием. Ролик был показан во время торжественных мероприятий по случаю дня рождения учебного заведения.

Как сообщил Кононенко, университет стал одним из первых в становлении прикладной космонавтики. "Геодезия и картография получили в МИИГАиК с началом космической эры второе рождение. Университет стал одним из первопроходцев в становлении прикладной космонавтики в отрасли науки и техники, призванной на основе космических аппаратов производить исследование и картографирование Земли", - сказал космонавт.

В свою очередь Овчинин пожелал, чтобы еще не один выпускник поработал в космосе на благо России.

МИИГАиК был основан в 1779 году по указу Екатерины II. Университет занимается подготовкой инженеров-геодезистов, картографов, аэрофотосъемщиков и других специалистов.