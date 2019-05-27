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Нападение чиновника на журналиста в Хакасии

В СЖР заявили, что действия главы района Хакасии подрывают доверие к местным властям

В организации осудили нападение чиновника на корреспондента телеканала "Россия-24" и выразили готовность оказать журналистам юридическую и другую помощь

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) осудил нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия-24". Подобное поведение подрывает доверие к региональной власти не только стороны журналистов, но и остальных граждан.

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"В Союзе журналистов России, со своей стороны, полагают, что данный инцидент не может быть квалифицирован иначе, как по соответствующий статье Уголовного кодекса РФ. Не говоря уже о том, что подобные действия подрывают доверие журналистов и всех граждан к представителям местных властей", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте организации.

В СЖР подчеркнули, что будут пристально следить за развитием событий, а также выразили готовность оказать коллегам-журналистам юридическую и другую помощь в случае необходимости.

Корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Иван Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. При этом заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру. После инцидента в отношении Зайцева было возбуждено уголовное дело за нападение на журналиста.

Теги
РоссияХакасияНападение чиновника на журналиста в Хакасии
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