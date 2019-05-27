В Казани за поездку в автобусе можно будет расплатиться банковской картой

КАЗАНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Возможность оплаты проезда в городских автобусах Казани банковской картой будет доступна с 1 июня. Об этом в понедельник сообщил председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков на аппаратном совещании в исполкоме города.

"С 1 июня во всех автобусах, работающих на городских маршрутах, в режиме опытной эксплуатации проезд можно будет оплатить и банковской картой с функцией PayPass любой платежной системы - Visa, Mastercard, "Мир" и другие. Режим опытной эксплуатации продлится один месяц, в течение которого будет происходить отладка взаимодействия систем и всех причастных структур", - сказал Абдулхаков.

Все казанские автобусы оборудовали новыми устройствами, в апреле-мае перевозчики провели обучение кондукторов по работе с ними, отметил Абдулхаков. Стоимость разовой поездки при оплате картой, как и по наличному расчету, составляет 27 рублей. По электронному проездному билету одна поездка обходится в 25 рублей.

В мае 2018 года возможность оплаты картой внедрили на трамвайных, троллейбусных маршрутах Казани и в городском метрополитене. По словам Абдулхакова, доля горожан, оплачивающих проезд банковской картой, составляет около 10% от общего числа пассажиров.