Вице-премьер РФ Максим Акимов возглавил набсовет Университета Иннополис

КАЗАНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Председателем наблюдательного совета Университета Иннополис в Татарстане избран вице-премьер РФ Максим Акимов, сообщается в понедельник на сайте Министерства информатизации и связи республики.

"Учредители автономной некоммерческой организации высшего образования (АНО ВО) "Университет Иннополис" досрочно прекратили полномочия действующего наблюдательного совета. По предложению президента Татарстана, председателем наблюдательного совета избран Максим Акимов", - говорится в сообщении.

Также в состав набсовета вошли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, замминистра экономического развития РФ Илья Торосов, президент Татарстана Рустам Минниханов. Кроме того, в его работе будут участвовать министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов, председатель совета директоров ООО "Дигинавис" Николай Никифоров, директор университета Кирилл Семенихин и старший партнер венчурного фонда Runa Capital Сергей Белоусов.

Университет Иннополис - российский вуз, специализирующийся на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники. Вуз функционирует по уникальной для России модели, сочетающей образование, науку и бизнес. Сегодня там работает 81 научно-педагогический сотрудник, учатся 602 студента из 28 стран. В июне 2018 года на базе университета в рамках Национальной технологической инициативы открылся Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники.

Иннополис - город в России, расположенный в Татарстане, его строительство началось в 2012 году, спустя три года состоялось открытие. В 2012 году постановлением правительства РФ там была создана особая экономическая зона. В Иннополисе подготовлена собственная городская среда с жилой инфраструктурой, возможностями для образования и профессионального развития. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний.