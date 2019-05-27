Комитет Госдумы после инцидента в Хакасии обсудит дополнительные меры защиты журналистов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проведет заседание, посвященное обсуждению дополнительных мер защиты журналистов при осуществлении ими профессиональной деятельности. Об этом заявил в понедельник председатель комитета Василий Пискарев, комментируя нападение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента телеканала "Россия-24".

"Мы это дело не оставим без внимания, я уверен, что это будет правильно, поскольку помогать журналистам - это одно из направлений работы депутатов Госдумы. Мы вынесем вопрос на рассмотрение комитета по безопасности и противодействию коррупции. Мы пригласим специалистов из других профильных комитетов и посмотрим, какие можно будет принять дополнительные меры для защиты журналистов, чтобы они могли спокойно, уверенно проводить свою работу", - сказал Пискарев.

Корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Иван Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. При этом заместители Зайцева вместо того, чтобы остановить своего начальника, пытались закрыть камеру. После инцидента в отношении Зайцева было возбуждено уголовное дело за нападение на журналиста.