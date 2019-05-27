Эксперты ОНФ готовы разработать законопроект о приеме магазинами пустых бутылок

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) готовы в случае необходимости оперативно разработать законопроект, регулирующий вопросы приема магазинами использованной пластиковой и стеклянной тары. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба движения.

Ранее газета "Известия" сообщила, что в России может возобновиться практика сдачи бутылок в магазины. По данным издания, Минприроды, Минпромторг и Минэкономразвития должны проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары, такое поручение министерствам дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Если для приема использованной тары торговыми сетями потребуются изменения в российском законодательстве, эксперты ОНФ готовы оперативно эти инициативы оформить и представить в виде законопроектов", - приводит пресс-служба слова координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева.

По его словам, данная инициатива позволит снизить нагрузку на окружающую среду, а также "вовлечь во вторичное использование довольно серьезные объемы сырья".