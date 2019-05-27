В Ростовской области в 2019 году откроется почти 130 пляжей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют открыть для местных жителей 127 пляжей и 151 место отдыха у воды в 2019 году. За безопасностью отдыхающих будут следить более тысячи спасателей и пожарных, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Всего в 2019 году планируется открыть 127 пляжей и 151 место отдыха у воды. В этом году их количество увеличилось, в том числе за счет открытия малых пляжей, где количество посетителей не превышает 100 человек", - говорится в сообщении.

Подготовка к купальному сезону в Ростовской области началась еще в апреле. Пожарно-спасательные службы региона в настоящее время проводят для жителей обучающие мероприятия по оказанию первой медицинской помощи утопающим.

"Наша главная задача - не допустить гибели людей. Для этого выделяются необходимые средства на обучение и подготовку спасателей, закупку современной техники и оснащение аварийно-спасательных служб", - приводит пресс-службе слова заместителя губернатора Ростовской области Вадима Артемова.

Купальный сезон в Ростовской области начнется 1 июня и продлится до 1 октября.