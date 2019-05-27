На пешеходном мосту в Киеве треснуло еще одно стекло

КИЕВ, 27 мая. /ТАСС/. На новом стеклянном пешеходно-велосипедном мосту в центре Киева треснула еще одна стеклянная панель. Об этом сообщил в понедельник телеканал "112 Украина".

По его данным, это произошло во время замены стеклянной панели, растрескавшейся днем ранее.

Мост, построенный ко Дню Киева, отмечавшемуся в минувшее воскресенье, не выдержал нагрузки уже в первый день эксплуатации. Полицейские, охранявшие вход на оцепленный мост, сказали, что стекло не выдержало после того, как группа молодых людей "активно на нем прыгала". После появления трещин все посетители были эвакуированы, а мост закрыт.

Новый 200-метровый переход из бетона и со стеклянными вставками на полу соединяет арку Дружбы народов и парк "Владимирская горка". Как ранее заверял мэр города Виталий Кличко, один квадратный метр стеклянного пола выдерживает нагрузку в 1150 кг. Общая стоимость нескольких объектов - моста, фонтана, подпорных стен и других элементов составляет около $15 млн.